Der Rechtsextremismus wird nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden zunehmend zu einer Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Die Polizei stufe aktuell 43 Personen als Gefährder ein, denen ein Anschlag zuzutrauen ist, erklärte das Bundeskriminalamt in Berlin. Ende 2016 gab es 22 Gefährder.

Behördenchef Münch sagte, er gehe davon aus, dass die Zahl weiter steigen werde. Neben Ausländern und Juden gerieten bei Rechtsextremisten zunehmend auch Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens ins Visier. Als Gefährder bezeichnet man im Bereich der politisch motivierten Kriminalität Menschen, denen man schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut. Im Bereich Islamismus gehen die Behörden von fast 700 Personen aus.

"Soziale Netzwerke werden missbraucht"

Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt insgesamt 12.700 Menschen zur gewaltbereiten rechtsextremen Szene. Präsident Haldenwang erklärte, verschärft werde die Lage durch eine neue Dynamik der Radikalisierung im Internet. Soziale Netzwerke, Gaming-Plattformen und Messengerdienste würden zunehmend zur Verbreitung von Feindbildern und Verbrechen missbraucht. Durch eine stärkere Beobachtung im Internet und die Einschränkung der Aktivitäten bekannter rechtsextremer Gruppen wollten die Sicherheitsbehörden gegen diese Entwicklung vorgehen, hieß es.



Der CDU-Politiker Sensburg forderte mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden, Straftaten im Internet zu verfolgen. Sensburg sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei in der digitalen Welt hilflos sei. Die Kommunikation im Internet solle aber nicht für den unbescholtenen Bürger unsicherer werden. Sensburg erklärte, für eine Überwachung müsse ein konkreter Verdacht bestehen.

Attentat in Halle als Auslöser

Am vergangenen Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann in Halle an der Saale versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge einzudringen. Als er die Tür nicht aufsprengen konnte, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20 Jahre alten Mann in einem nahen Dönerimbiss. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven gestanden.