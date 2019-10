Nach dem Anschlag von Halle haben die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Bouffier und Weil, die Gesellschaft zum stärkeren Widerstand gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Die Ächtung von rechtsextremer Gewalt und Hass im Netz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Notwendig sei ein kultureller Wandel.



Der niedersächsische Ministerpräsident Weil, SPD, forderte eine breite gesellschaftliche Bewegung gegen alles, was die Hemmschwelle zur Gewalt senke.



Am Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der sich rund 50 Gläubige befanden. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die sich zufällig in seiner Nähe aufhielten. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden und dabei anti-semitische und rechsextreme Motive benannt.