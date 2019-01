Die Bundesregierung sieht einem Medienbericht zufolge beim Thema Rechtsextremismus keinen zusätzlichen Präventionsbedarf bei der Polizei.

Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung werde schon bei der Einstellung "eingehend geprüft", heißt es laut "Handelsblatt" in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine entsprechende Anfrage der FDP-Fraktion. Die Werteordnung des Grundgesetzes sei zudem fundamentaler Bestandteil der Aus- und Fortbildung.



Hintergrund sind die Ermittlungen wegen möglicher rechtsextremistischer Umtriebe bei der Polizei in Hessen. Mittlerweile sind dort sechs Beamte suspendiert worden, die über einen Messenger-Dienst radikale Inhalte ausgetauscht hatten. Hessens Innenminister Beuth betonte, nach seinen Erkenntnissen gebe es kein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei.