Der Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, ein Verbot der rechtsextremen türkischen Organisation "Graue Wölfe" zu prüfen.

Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen. Die sogenannte Ülkücü-Bewegung fußt demnach auf einer nationalistischen und rassistischen Ideologie. Der Verfassungsschutz beziffert die Zahl der türkischen Rechtsextremisten in Deutschland auf rund 11.000.



In Frankreich hatte die Regierung Anfang November beschlossen, die Grauen Wölfe zu verbieten, weil sie Diskriminierung und Hass verbreiteten und in Gewaltakte verwickelt seien. In der Türkei haben die Grauen Wölfe enge Verbindungen zur ultrarechten MHP, der Partei der Nationalistischen Bewegung. Die MHP ist Bündnispartner der regierenden AKP von Präsident Erdogan.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.