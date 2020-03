Betroffenheit reicht nicht, Worte reichen nicht. Die meisten Redner sind sich in der Debatte einig - und bei vielen schwingt Ratlosigkeit mit. Viel zu oft müssen wir uns betroffen zeigen, sagt einer. Und wieder stehen wir hier und müssen eine rechtsextremistische Tat beklagen, ein anderer. Einer zitiert einen Hinterbliebenen: Wann hört der Wahnsinn auf? Und mehrere Redner verlangen: Heute müsse das letzte Mal sein.

Zu viele unerfülbare Forderungen helfen nicht

Ratlosigkeit und hohe Erwartungen stehen nebeneinander. Beides ist verständlich, beides hilft nicht viel weiter. Wahrscheinlich trifft Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) realistisch den Kern, wenn sie beklagt: Ich würde gern versprechen, dass sich solch unermessliches Leid nicht wiederholt, aber ich kann es nicht. Versprechen will sie, den Kampf aufzunehmen.

Dabei hat Deutschland den Kampf aufgenommen. Spät, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu Recht heute kritisierte. Aber die Rechtsverschärfungen, die in den vergangenen Monaten angestoßen und beschlossen wurden, vom Versuch besserer Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken über das Waffenrecht bis zur personellen Aufstockung der Sicherheitsbehörden, gehen vor allem auf die Bedrohung durch Hasskriminalität zurück, und die ist nicht nur, aber überwiegend rechtsextremistisch geprägt.

Es hat sich sehr, sehr viel verändert seit der Selbstenttarnung des NSU. Dass es dabei nicht nur um Recht und Rechtsdurchsetzung geht, war auch in der heutigen Debatte zu spüren. Denn auch, wenn es da immer wieder um die Auseinandersetzung mit der AfD ging – ganz überwiegend war die Debatte geprägt von Einigkeit, auch da, wo das früher nicht denkbar gewesen wäre. Jenseits der AfD ist inzwischen Konsens, dass Rassismus nicht gleichbedeutend ist mit Fremdenfeindlichkeit, wenn und weil die Opfer nicht Fremde sind.

Es ist Konsens, dass diese Gesellschaft vielfältig ist, und dass es gilt, diese Vielfalt zu akzeptieren. Aber es stimmt eben auch, was Bundestagspräsident Schäuble zu Beginn der Debatte sagte: Es gilt auch, die zu überzeugen, die von der Entwicklung, von Globalisierung und Vielfalt überfordert sind. Es ist Aufgabe aller Demokraten, so formulierte es Bijan Djir-Sarai (FDP), zusammenzuführen und nicht zu spalten.

Alle müssen mitmachen

Und diese Aufgabe geht weit über die Auseinandersetzung mit der AfD hinaus. Wie nötig die ist, zeigten heute wieder die Redner der Partei, die sich mit ihren Beiträgen selbst disqualifizierten. Da muss man antworten. Aber die gesellschaftliche Verunsicherung, die Polarisierung, die Verrohung im Netz, lässt sich nicht auf drei Buchstaben einer Partei reduzieren. Und so sind alle Antworten zu einfach: Rechtsverschärfung, Rechtsdurchsetzung, das Stellen einer Partei. Und trotzdem sind alle nötig. Denn das, worum es geht, geht tiefer, und wird sich nur in kleinen Schritten herstellen lassen. In einer auseinanderdriftenden Gesellschaft den Grundkonsens über unsere Werte wieder herzustellen. Es muss genügen, diesen Kampf aufzunehmen – ohne Versprechungen.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.