Bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind weitere zehn Beamte im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Chats suspendiert worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden am Morgen 17 Privatwohnungen und Dienstorte der Verdächtigen unter anderem in den Städten Essen, Mülheim an der Ruhr und Velbert durchsucht. 160 Beamte seien im Einsatz gewesen und hätten 606 Datenträger beschlagnahmt. Landesinnenminister Reul (CDU) erklärte, die die teilweise auch schon pensionierten Polizisten hätten mutmaßlich strafrechtlich relevante Inhalte gepostet. Ihre Chatgruppe mit insgesamt 15 Mitgliedern hatte den Namen "Kunta Kinte". Allein der Titel, der einem Spielfilm über den gleichnamigen Sklaven entlehnt ist, lasse auf rassistisches Gedankengut schließen, so Reul. Darin seien "abscheuliche" Bilder, Videos und Tondateien geteilt worden. Die Bandbreite der verschickten Nachrichten reiche von "dummem Zeug" bis hin zu "höchst rassistischen" und antisemitischen Inhalten. "Die Leute bekennen sich ganz offen zu ihrem braunen Gedankengut, sogar beim Kegeln", sagte Reul.



Auf einem Bild fällt den Angaben zufolge der Blick durch ein Zielfernrohr auf eine arabisch aussehende Person; darunter der Satz: "Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt." Zum Christchurch-Anschlag, bei dem ein Rechtsterrorist in Neuseeland zwei Moscheen überfiel und 51 Menschen tötete, hieß es demnach: "Zu viele Fehlschüsse." Auf anderen Bildern seien Bierbänke oder Polizeimunition zu Hakenkreuzen zusammengestellt worden. "Die Fälle, die ans Licht kommen, werden nicht die letzten ihrer Art sein", betonte der CDU-Politiker Reul. Unter einem Maschinengewehr sei in altdeutscher Schrift gepostet worden: "Wir senden auch auf Türkisch und Arabisch. Radio Germania 90,3. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf", berichtete der Innenminister weiter. "Das ist unerträglich."



Laut dem Düsseldorfer Innenministerium gab es zuletzt mehr als 190 Verdachtsfälle bei den Sicherheitsbehörden wegen Rechtsextremismus, darunter seien 155 Polizisten.

25.11.2020