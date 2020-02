Die Rechtsextremismus-Expertin Manja Kasten sieht eine massive Verschiebung der Gesellschaft nach rechts.

Rechtsextreme und rassistische Aussagen hätten Einzug gefunden in Parlamente und Feuilletons, sagte die Mitarbeiterin der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin im Deutschlandfunk. Es sei offenbar normal für viele Menschen, von "Umvolkung", "Messermigranten" und "Multikultiwahn" zu sprechen und antisemitische Verschwörungen zu konstruieren. Das geschehe nicht im luftleeren Raum. Menschen entwickelten eine rassistische Haltung in der Gesellschaft. Kasten betonte, die anderen Menschen müssten nun wieder ändern, was sich in den vergangenen Jahren verschoben habe. Es sei dafür wichtig, auf die kleinen Dinge zu achten. Man müsse klar machen, dass es eben nicht normal sei, Menschen als "Messermigranten" zu bezeichnen, sondern menschenverachtend. Probleme wie Rassismus und Antisemitismus müssten beim Namen genannt werden.



Kasten beklagte, dass rassistische Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft außer Acht gelassen würden. Es sei falsch, dass nur die Ränder extrem seien und die Mitte neutral und unschuldig.



Sie forderte, dass Institutionen und Schulen besser vorbereitet werden, um mit dem Phänomen umzugehen. Ganz aktuell nach dem Anschlag in Hanau sei es wichtig, an der Seite der Betroffenen und der Angehörigen zu stehen und das gemeinsam mit vielen demokratischen Menschen auch zu zeigen, über den Tag hinaus.



