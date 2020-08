Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu der mutmaßlich rechtsextremen Anschlagsserie im Berliner Bezirk Neukölln werden Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss laut.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Schatz, sagte, es gebe jetzt noch mehr Verdachtsmomente, dass die Sicherheitsbehörden tendenziös oder gar nicht richtig ermittelt hätten. Er sehe sich daher in seiner Forderung nach einem Untersuchungsausschuss bestätigt. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Rechtspolitikerin Vandrey. Der Berliner CDU-Vorsitzende Wegner brachte einen Sonderermittler ins Gespräch. Hintergrund ist der Verdacht, dass einer der Staatsanwälte befangen sein könnte. Medienberichten zufolge soll er sich als AfD-nah oder AfD-Wähler bezeichnet haben. Deshalb hat inzwischen die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen.



Nach Einschätzung der Polizei hat es in den vergangenen Jahren in Berlin-Neukölln mehr als 70 Fälle mit rechtsextremistischem Hintergrund gegeben, darunter 20 Brandstiftungen.