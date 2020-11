Inmitten diplomatischer Spannungen zwischen Paris und Ankara hat die französische Regierung die rechtsextreme türkische Organisation "Graue Wölfe" verboten.

Das Kabinett sei einer Anweisung von Präsident Macron gefolgt, teilte Innenminister Darmanin mit. Die Gruppierung schüre Hass und sei in Gewalttaten verwickelt. Darmanin hatte das Verbot Anfang der Woche angekündigt. Zuvor war in der Nähe von Lyon eine Gedenkstätte für die Opfer der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich mit pro-türkischen Parolen und dem Namen "Graue Wölfe" beschmiert worden. Frankreich hatte die Massaker als erstes großes europäisches Land offiziell als Genozid eingestuft.



Das französisch-türkische Verhältnis ist unter anderem wegen des Streits über Mohammed-Karikaturen belastet. Präsident Macron hatte sich nach der islamistisch motivierten Ermordung eines Geschichtslehrers zur Meinungsfreiheit bekannt und die Veröffentlichung der Karikaturen verteidigt. Der türkische Staatschef Erdogan hatte daraufhin zum Boykott französischer Waren aufgerufen und Macron auch persönlich verbal angegriffen.

