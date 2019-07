Die Grünen fordern von den Innenministern in Bund und Ländern Maßnahmen gegen rechtsextremistische Tendenzen bei der Polizei.

Spätestens bis zur nächsten Innenministerkonferenz am 4. Dezember solle ein Konzept vorgelegt werden, um Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in Polizeibehörden zu begegnen, heißt es in einer Erklärung, aus der das "Handelsblatt" zitiert. Konkret verlangen die Grünen unter anderem, Verstöße wie menschenfeindliche Äußerungen in Chatgruppen, das Tragen extremistischer Abzeichen an der Uniform oder Hetze gegen Geflüchtete kontinuierlich zu erfassen und zu dokumentieren. Die Erklärung der Innenpolitiker sei von Bundestags- und Landtagsfraktionen bei einem Treffen Ende Juni beschlossen worden, heißt es. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Mihalic sagte, es sollte ferner regelmäßige Studien zu extremistischen Einstellungsmustern bei der Polizei geben.