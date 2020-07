Die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Wissler, hat Drohmails erhalten, die mit dem Kürzel "NSU 2.0" unterzeichnet waren.

Dies sei eine klare Bedrohung ihres Lebens, sagte Wissler der Deutschen Presse-Agentur. Die "Frankfurter Rundschau" hatte berichtet, dass in den Mails an die Linkenpolitikerin persönliche Daten verwendet wurden, die nicht öffentlich zugänglich sind.



Drohschreiben, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren, hatte wiederholt auch die Frankfurter Rechtsanwältin Basay-Yildiz bekommen. Sie vertrat im NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer der rechtsextremen Mordserie. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass ihre persönlichen Daten von einem Computer in einer Frankfurter Polizeidienststelle abgerufen worden waren. Dabei wurde eine Chatgruppe mehrerer Beamter mit mutmaßlich rechtsextremen Inhalten entdeckt.