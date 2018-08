Die rechtsextreme Identitäre Bewegung sammelt nach einem Medienbericht über einen Verein Geld, um die Zuwanderung syrischer Flüchtlinge zu bremsen.

Der "Tagesspiegel" schreibt über den Verein "Alternative Help Association" (AHA!), der für ein "patriotisches Hilfsprojekt im Libanon" werbe. Die Zeitung beruft sich auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Hunko. Dieser hat die Antwort auch selbst veröffentlicht.



Demnach gibt der Verein AHA! auf seiner Website als Kontakt die "Identitäre Bewegung Deutschland e.V." an und will eingehende Spendengelder "nach Intention" aufteilen - Zitat: "Hilfe vor Ort in Krisenländern oder patriotische Aufklärungsarbeit in Europa."



Andrej Hunko twittert dazu, bekanntlich flüchteten die meisten Menschen aus Syrien in Nachbarländer, und natürlich sei es wichtig, ihnen zu helfen - auch den Syrern im Libanon. Aber, so Hunko, hier werde die Not der Menschen instrumentalisiert, um einen Diskurs rechtsextrem zu benutzen. Das Geld aber könnte in die Kassen der Identitären fließen.



Der "Tagesspiegel" verweist zudem auf einen Artikel aus dem "Neuen Deutschland": Die Zeitung hatte im Mai über AHA! berichtet und dabei Vertreter von Hilfsorganisationen zitiert, denen keine Aktivitäten des Vereins in der Region bekannt seien.



Das Innenministerium zitiert in der Antwort an Hunko auch einen "führenden Aktivisten" der Identitären Bewegung, der "Al Jazeera" gesagt habe, dass AHA! nur die konsequente Umsetzung "unserer identitären Forderung" vom ersten Tag an sei, eine strengere Migrationspolitik mit lokaler Hilfe durchzusetzen.



Die "Identitäre Bewegung" hatte in der Flüchtlingspolitik unter anderem mit dem Schiff "C-Star" für Diskussionen gesorgt. Die rechtsextreme Bewegung hatte das Schiff im Sommer 2017 gechartert und die Aktion "Defend Europe", also "Europa verteidigen" gestartet. Das Schiff hatte aber rasch technische Probleme, geriet selbst auch in Seenot - und erhielt Hilfe von Flüchtlingshelfern. Die Aktion wurde damals vorzeitig beendet.