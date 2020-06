Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat rechtsextreme Tendenzen in Spezialeinheiten der Bundeswehr verurteilt.

Rechtsextremismus dürfe keinen Platz in der Truppe haben, sagte sie anlässlich des Tages der Bundeswehr, der erstmals digital stattfand. Der Großteil der Soldatinnen und Soldaten sei jedoch nicht extrem. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, betonte im rbb, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handele. Vielmehr gebe es rechtsextreme Strukturen und Netzwerke innerhalb der Bundeswehr, die gezielt bekämpft werden müssten. Eine geringere Dauer von Einsätzen und mehr Vielfalt in der Truppe könnten dazu beitragen. Högl forderte eine schnelle Aufklärung der bekannt gewordenen Fälle.



Ein Hauptmann der Spezialeinheit KSK hatte sich zuvor in einem Brief an Ministerin Kramp-Karrenbauer über rechtsextreme Umtriebe in der Einheit beklagt. Vor einigen Wochen war bereits ein KSK-Soldat festgenommen worden, der ein Waffenlager angelegt und rechtsextreme Symbole gezeigt haben soll.