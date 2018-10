Rechte Gewalt wird nach Einschätzung des Journalisten und Rechtsextremismusexperten Speit unterschätzt.

Speit sagte im Deutschlandfunk, das gesamte Millieu habe sich enorm radikalisiert. Ereignisse wie in Chemnitz zeigten die steigende Gewaltbereitschaft in der rechtsextremen Szene.



Speits Darstellung zufolge verschließt Deutschland die Augen vor dem eigentlichen Problem: Wenn man über die Ursache von rechter Gewalt rede, müsse man auch über die Stimmung in der Mitte der Gesellschaft reden. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Anfang der Woche veröffentlichte Bertelsmann Studie.



Danach wird vor allem die gesellschaftliche Mitte anfälliger für populistische Parolen. Speit betonte, Rechtsextremismus sei kein rein ostdeutsches Problem. Im Osten werde die Einstellung anders ausgelebt, aber wenn man sich die absoluten Zahlen ansehe, sei die Unterstützung für die AfD beispielsweise in Baden-Württemberg höher als in Sachsen.