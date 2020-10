Bundesinnenminister Seehofer hat erneut versichert, gegen rechtsextreme Umtriebe in den Sicherheitsbehörden vorzugehen.

Der CSU-Politiker sagte im Bundestag, die Linie der Bundesregierung sei eindeutig: Man kläre auf, vertusche nichts und verfolge die Umtriebe rigoros. Gemeinsam mit den Präsidenten der ihm unterstehenden Sicherheitsbehörden will Seehofer am kommenden Dienstag einen Lagebericht zum Thema vorstellen.



In den vergangenen Wochen waren in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern rechtsextreme Chats von Polizisten bekannt geworden. Heute gab es Medienberichte über ähnliche Vorfälle beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz und in den Reihen der Berliner Polizei.

