Angesichts der Festnahme von zwölf mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremen Terrorzelle fordern Islamverbände einen besseren Schutz von Moscheen.

Moscheen, Synagogen und andere Einrichtungen religiöser Minderheiten befänden sich in einer erhöhten Bedrohungslage, erklärte die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs in Köln. Der Staat stehe in der Pflicht, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, dazu gehörten auch Muslime. Der türkisch-islamische Verband Ditib forderte ebenfalls einen besseren Schutz islamischer Gotteshäuser und verwies auf jährlich rund hundert Angriffe auf Moscheen in Deutschland. Die rechte Terrorzelle soll Ermittlern zufolge Anschläge auf sechs Moscheen geplant haben. In der vergangenen Woche hatten Moscheen in Unna, Hagen, Essen und Bielefeld per E-Mail Bombendrohungen erhalten.