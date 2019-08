Im Kampf gegen Rechtsextremismus greifen die Behörden laut einem Medienbericht zu schärferen Maßnahmen.

Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, darf ein russischer Kampfsportler, der lange in Köln gelebt hat, aufgrund seiner politischen Aktivitäten nicht mehr nach Deutschland einreisen. Nordrhein-Westfalen erwirkte demnach auch ein Einreiseverbot für den gesamten Schengen-Raum.



Der 34-jährige Denis Kapustin hat sich nach Einschätzung des Innenministeriums in Düsseldorf in den letzten Jahren als eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene etabliert. Er organisiert Kampfsport-Veranstaltungen in ganz Europa.