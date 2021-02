Die kanadische Regierung stuft die rechtsextremen "Proud Boys" künftig als Terrororganisation ein.

Die Beteiligung der Gruppe an der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar habe maßgeblich zu der Entscheidung beigetragen, teilte ein hohes Regierungsmitglied in Ottawa mit. In einer offiziellen Erklärung hieß es weiter, die Proud Boys und deren Mitglieder hätten Gewaltakte gegen jene geplant und verübt, die sie für Gegner ihrer Ideologie hielten und offen zu solchem Vorgehen ermuntert.



Die kanadische Regierung sprach zudem von einer neofaschistischen Gruppe mit halbautonomen Ortsverbänden in den USA, Kanada und dem Rest der Welt. Deren Mitglieder verträten frauenfeindliche, islamophobe, antisemitische, fremdenfeindliche Ansichten und die Ideologie einer vermeintlichen Überlegenheit der Weißen.

Was bedeutet die Einstufung für die "Proud Boys"?

Die Maßnahme Kanadas bedeutet, dass Vermögenswerte der Gruppe eingefroren werden und ihr Strafen für Vergehen im Zusammenhang mit Terrorismus drohen. Eine Mitgliedschaft bei den Proud Boys ziehe zwar nicht zwingend eine Anklage nach sich, erklärte ein Regierungsmitarbeiter, doch könnte ein Strafverfahren wegen terroristischer Verbrechen eingeleitet werden, falls sich ein Proud Boy an Gewaltakten beteilige.



Kanada ist das erste Land, das die Gruppe als Terrororganisation führt. Die ultrarechte, von chauvinistischen Männern dominierte Gruppe ist für gewaltsame Auseinandersetzungen bei politischen Kundgebungen berüchtigt. In den Fokus rückte sie nach dem Sturm von Anhängern von US-Expräsident Donald Trump auf das Kapitol in Washington. Die Organisation gilt als Scharfmacher und treibende Kraft hinter den Krawallen mit fünf Toten. Bei einer Debatte im Präsidentschaftswahlkampf mit Joe Biden im September hatte Trump sich nicht eindeutig von den Proud Boys distanziert.

