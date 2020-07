Die Rassismus-Kommission des Europarats hat Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, seine Absage an eine Studie zu Rassismus in der Polizei zu überdenken.

Es gebe Indizien, dass es beim Thema Racial Profiling ein "substanzielles Problem in Deutschland geben könnte", sagte die Kommissions-Vorsitzende Marouda der Berliner taz. Man sei überzeugt, dass es im eigenen Interesse der Polizei sei, sich in eine solche Studie einzubringen.



Das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium hatten eine solche Untersuchung zunächst in Aussicht gestellt. Innenminister Seehofer zog seine Unterstützung vor wenigen Tagen aber wieder zurück. Er verteidigte heute bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts erneut den Verzicht und argumentierte, es müsse vermieden werden, bestimmte Berufsgruppen zu stigmatisieren.