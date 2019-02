Die Bundeswehr hat Medienberichten zufolge einen Soldaten der Elitetruppe KSK unter Rechtsextremismusverdacht suspendiert.

Wie die "Bild"-Zeitung und der "Spiegel" berichten, wurde gegen den Oberstleutnant ein Dienst- und Uniformverbot ausgesprochen. In überwachten Telefonaten soll er die Handlungsfähigkeit des Staates wegen der angeblich hohen Zahl der Flüchtlinge infrage gestellt und Gedanken zur Selbstjustiz geäußert haben. Zudem soll der Soldat in geschlossen Facebook-Gruppen Meinungen der sogenannten Reichsbürger wiedergegeben haben.



Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, sind in der Bundeswehr im vergangenen Jahr sieben Extremisten enttarnt worden. Dabei handele es sich um vier Rechtsextremisten und drei Islamisten, heißt es unter Berufung auf eine Statistik des Militärischen Abschirmdienstes. Die meisten von ihnen hätten die Bundeswehr verlassen.