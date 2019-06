Nach neuen rechtsextremistischen Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker hat das Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen übernommen.

Medienberichten zufolge könnte es einen Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke geben. Demnach bezeichnen die Absender der Drohungen die Erschießung Lübckes als "Beginn bevorstehender Säuberungen" und kündigen Terror gegen politische Gegner, Juden und Geflüchtete an. In dem Schreiben werden die Kölner Oberbürgermeisterin Reker und der Oberbürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Hollstein, konkret bedroht. Beide waren in der Vergangenheit bei Attentaten rechtsextremer Täter verletzt worden. Auch im Mordfall Lübcke ist ein Rechtsextremist tatverdächtig.



Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, sieht Tendenzen eines neuen Rechtsterrorismus in Deutschland. Kramer sagte dem "Handelsblatt", es gehe den Akteuren darum, gezielt die Gesellschaft zu spalten und den Kampf bis hin zur blanken körperlichen Gewalt zu fördern, bis hin zum Zusammenbruch der Gesellschaft.