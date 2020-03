Der AfD-Politiker Höcke hat die Auflösung des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Gruppierung "Flügel" offenbar schon eingeleitet.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Personen innerhalb der Gruppierung. Höcke selbst sagte in einem Interview mit dem neurechten Verleger Kubitschek, der "Flügel" setze seine Historisierung längst um. Auch die Deutsche Presse-Agentur meldet, der "Flügel" wolle nicht auf Konfrontation mit der Partei gehen. Der Bundesvorstand der AfD hatte gestern in Berlin mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst, wonach sich der "Flügel" bis Ende April selbst auflösen solle. Mit einer Auflösung des "Flügels" sind jedoch kein Parteiaustritte verbunden. Die Anhänger der Gruppierung bleiben weiterhin in der AfD.



Ein ursprünglich für diesen Samstag geplantes "Flügel"-Treffen war ausgefallen. Grund dafür sollen zahlreiche Absagen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus sein.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärte die Gruppe in der vergangenen Woche zu einer erwiesen extremistischen Bestrebung, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Höcke und der AfD-Politiker Kalbitz, die an der Spitze der Gruppierung stehen, seien Rechtsextremisten.



Etliche Kritiker des "Flügel" in der AfD befürchten, dass die gesamte Partei demnächst vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Sie argumentieren, da der "Flügel" keine formale Mitgliedschaft kenne, sei eine Abgrenzung zur Gesamtpartei schwierig.