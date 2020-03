Der AfD-Politiker Höcke hat die Auflösung der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Gruppierung "Flügel" offenbar schon eingeleitet.

Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Personen innerhalb der Gruppierung. Höcke selbst sagte in einem Interview mit dem neurechten Verleger Kubitschek, der "Flügel" setze seine "Historisierung" längst um. Er wolle nicht die Konfrontation mit der Partei suchen. Einen Kurswechsel kündigte Höcke nicht an. Er betonte, die AfD habe sich seit der Gründung des "Flügels" sehr gut entwickelt. Der Bundesvorstand der AfD hatte gestern in Berlin mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst, wonach sich der "Flügel" bis Ende April selbst auflösen soll.



CSU-Generalsekretär Blume sagte, wenn die Auflösung des "Flügels" ein Aufgehen in der AfD bedeute, müsse die gesamte Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Höcke bleibe, der Rechtsextremismus bleibe - nur eben künftig mitten in der Partei.