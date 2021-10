Mit Blick auf die Aufarbeitung rechtsextremistischer Gewalttaten wirbt das Opfer der Brandanschläge von Mölln, Ibrahim Arslan, für einen Perspektivwechsel.

Im Deutschlandfunk sagte er, wenn Menschen mit Migrationshintergrund bei Gewalttaten stürben, gehe offenbar ein Großteil der Gesellschaft davon aus, dass auch die Täter aus der migrantischen Community kämen. Beschuldigungen gegen Opferfamilien habe man bei der NSU-Terrorserie erlebt. Auch in Mölln habe es eine ähnliche Täter-Opfer-Umkehr gegeben, sagte Arslan. In solchen Fällen fielen die Betroffenen einem zweiten Anschlag zum Opfer. Arslan führte aus, bis heute setze man sich zu wenig mit der Perspektive von Opfern und Überlebenden auseinander. Dies gelte im Grunde seit dem Holocaust.



In der Nacht zum 23. November 1992 hatten zwei Neonazis Brandsätze auf zwei von türkischstämmigen Familien bewohnte Häuser geworfen. Dabei wurden drei Mitglieder der Familie Arslan getötet. Neun weitere Menschen wurden verletzt, darunter Ibrahim Arslan. Die damals 19 und 25 Jahre alten Täter wurden wegen dreifachen Mordes zu zehn Jahren Jugendstrafe beziehungsweise zu lebenslanger Haft verurteilt. Beide haben ihre Strafen inzwischen verbüßt.

