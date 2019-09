Der bayerische SPD-Generalsekretär Grötsch hat zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit eine Morddrohung erhalten.

Er teilte mit, Beleidigungen und Bedrohungen kämen immer wieder bei ihm an. Mit dem aktuellen Mordaufruf sei aber eine neue Eskalationsstufe erreicht worden. Deshalb habe er sich entschieden, dies öffentlich zu machen. Nach Angaben vor Grötsch wurde dazu aufgerufen, ihn zu töten; dabei sei ein Vergleich zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gezogen worden.



Grötsch, der für die SPD im Innenausschuss des Bundestages sitzt, betonte, er werde in seinem Kampf gegen Rechts unbeirrt weitermachen.