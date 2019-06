Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke haben zwei hochrangige Kommunalpolitiker rechtsextreme Morddrohungen erhalten. Die Kölner Polizei bestätigte, dass Oberbürgermeisterin Reker betroffen ist. Außerdem erhielt der Oberbürgermeister von Altena, Hollstein, per E-Mail eine Drohung.

Nach Informationen des "Kölner-Stadtanzeigers" nimmt der Absender darin Bezug auf den Mord an Lübcke. Reker und Hollstein wurden in der Vergangenheit bereits Opfer von Messerangriffen. Das Landeskriminalamt hat nach Medienberichten die Ermittlungen übernommen, weil weitere politisch Aktive bedroht worden seien.



Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Dringend tatverdächtig ist ein 45-jähriger Mann, der mehrfach wegen rechtsextremer Äußerungen aufgefallen ist.



Bundespräsident Steinmeier forderte eine rasche Aufklärung des Mordfalls. Das sei mitentscheidend für das Vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie, sagte er auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund.