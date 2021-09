Die Polizei in München hat Wahlplakate der rechtsextremen Splitterpartei "III. Weg" abgehängt.

Die Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen!" seien nach Prüfung der Staatsanwaltschaft München I als Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten bewertet und daher sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch die sächsische Stadt Zwickau erteilte mit ähnlicher Begründung die Anweisung, die Plakate abzuhängen. Oberbürgermeisterin Arndt (Bürger für Zwickau) bezeichnete die Plakate als geschmacklos, unanständig und überflüssig.



Das Internationale Auschwitz Komitee verurteilte die öffentlichen Morddrohungen und kritisierte eine zu langsame Reaktion der Behörden: Die "schlafmützige Haltung der örtlichen Polizeibehörden und der Staatsanwalt" zeige einmal mehr, wie schwer man sich in Deutschland mit ausgesprochenen Hardcore-Nazis tue, sagte Exekutiv-Vizepräsident Heubner in Berlin. Für Überlebende des Holocausts sei seit langem klar, dass die Partei in direkter Nachfolge der NSDAP stehe und bereit sei, ihre Haltung gewaltsam zu propagieren. Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" sah die Zwickauer Staatsanwaltschaft keine Notwendigkeit, die Plakate abzunehmen. Die Behörde habe keine strafrechtliche Relevanz feststellen können. Es sei nicht klar, wer konkret angesprochen werde. Es könne sich sowohl um Politiker als auch um Wähler der Partei handeln, hieß es in dem Zeitungsbericht.



Die Partei Bündnis90/Die Grünen erstatte Anzeige wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Das Plakat mit dem Slogan sei inzwischen auch in Nordsachsen, im Vogtland und in Leipzig aufgehängt worden, sagte eine Parteisprecherin.

