In Berlin ist ein mutmaßlicher Verfasser von rechtsextremen Drohschreiben bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt in der Nacht gemeinsam mitteilten, handelt es sich um einen 53-jährigen, der bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher Straftaten verurteilt worden sei.

Der Mann stehe im dringenden Verdacht, seit August 2018 unter dem Synonym "NSU 2.0" bundesweit eine Serie von Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben. Empfänger waren überwiegend Personen des öffentlichen Lebens vor allem aus Politik, Kultur und Medienwelt, darunter auch Abgeordnete des Bundestags und des hessischen Landesparlaments. Weiter hieß es, die bei der Durchsuchung sichergestellten Datenträger würden nun ausgewertet.



Mitte März hatte Hessens Innenminister Beuth von insgesamt 115 Drohschreiben berichtet, die dem Tatkomplex "NSU 2.0" zuzurechnen seien. Das Kürzel soll an die rechtsextreme Terrorgruppierung "Nationalsozialistischer Untergrund" erinnern.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.