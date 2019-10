Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die NSU-Opfer, John, hat sich besorgt über die rechtsterroristische Gefahr gezeigt.

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland äußerte sich John zu den jüngsten Vorgängen in Zwickau. Dort war in dieser Woche ein Baum abgesägt worden, der an das NSU-Opfer Enver Simsek erinnern sollte. Diese Tat sei ein Indiz für die Existenz von Netzwerken, die Mord offensichtlich guthießen, sagte John. Der Blumenhändler Simsek war im September 2000 das erste Opfer der Terrorzelle NSU.



Bundesinnenminister Seehofer bezeichnete den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung in Deutschland, neben dem islamistischen Terrorismus. In der "Welt am Sonntag" bekräftigte der CSU-Politiker die Absicht, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz personell und organisatorisch zu stärken.