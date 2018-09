Die Polizei Dortmund verteidigt sich gegen Vorwürfe, nicht ausreichend gegen rechtsextreme Straftäter vorgegangen zu sein.

Während einer Demonstration am Freitagabend hatten Rechtsextreme offen antisemitische Parolen gerufen. Die Polizei dokumentierte dies zwar, schritt aber nicht ein.



Der stellvertretende NRW-Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Müller, erklärte, die Polizei habe in solchen Situationen nur wenig Handhabe. Rechtsextreme wüssten meist sehr genau, welche Parolen sie skandieren dürften und welche Gesten gerade noch als straffrei gälten.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der Rheinischen Post, selbst die - so wörtlich - widerwärtigen antisemitischen Parolen seien möglicherweise durch die Meinungsfreiheit gedeckt.



Nach Kritik von Opposition und jüdischen Vertretern hat die Polizei Dortmund angekündigt, den Einsatz noch einmal zu überprüfen. Mittlerweile werde dem Verdacht auf Volksverhetzung nachgegangen.