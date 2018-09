Die Polizei Dortmund verteidigt sich gegen Vorwürfe, nicht ausreichend gegen rechtsextreme Straftäter vorgegangen zu sein.

Während einer Demonstration am Freitagabend hatten Rechtsextreme offen antisemitische Parolen gerufen. Es fielen Parolen wie: "Wer Deutschland liebt - ist Antisemit." Die Polizei dokumentierte zwar nach eigenen Angaben derartige Vorfälle, schritt aber nicht ein.



Der stellvertretende NRW-Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Müller, erklärte, die Polizei habe in solchen Situationen nur wenig Handhabe. Rechtsextreme wüssten meist sehr genau, welche Parolen sie skandieren dürften und welche Gesten gerade noch als straffrei gälten. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der "Rheinischen Post", selbst die - so wörtlich - widerwärtigen antisemitischen Parolen seien möglicherweise durch die Meinungsfreiheit gedeckt.



Das zurückhaltende Vorgehen der Polizei hatte für viel Kritik gesorgt. Der jüdische Weltkongress verurteilte den Aufmarsch und warnte vor einem Wiedererstarken des Antisemitismus in Deutschland. Der Grünen-Politiker Beck verlangte von der NRW-Landesregierung sowie von Bundesinnenminister Seehofer eine Stellungnahme zu den Vorfällen. Die SPD in Nordrhein-Westfalen hielt Reul eine Fehleinschätzung der Lage vor.



Mittlerweile hat die Polizei Dortmund angekündigt, den Einsatz noch einmal zu überprüfen. Sie gehe nun auch dem Verdacht der Volksverhetzung nach.