Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hält eine bundesweite Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz für geboten.

Es sei ganz deutlich, dass die AfD die rechtsradikalen Strömungen in ihren Reihen nicht in den Griff bekomme und sich nicht überzeugend von ihnen trenne, sagte der bayerische Landesbischof der "Augsburger Allgemeinen". Der Münchner Kardinal Marx führte aus, das müsse das Bundesamt für Verfassungsschutz prüfen und entscheiden. Die AfD liefere "reichlich Anschauungsmaterial". Beunruhigend finde er auch, dass laut einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung bei fast einem Drittel der befragten potenziellen AfD-Wählerinnen und -Wähler "manifest rechtsextreme" Einstellungen vorlägen.



Beide Kirchenvertreter erklärten, sie würden wegen ihres Einsatzes für die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer immer wieder aus den Reihen der AfD attackiert. Das sei schlimm. Man könne über Seenotrettung diskutieren, führte Bedford-Strohm aus, aber wer beim Thema humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen von "Verrat am deutschen Volk" spreche, verrate nur seine rechtsradikale Gesinnung.

