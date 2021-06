Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat sich besorgt über eine Zunahme des Rechtsextremismus geäußert.

Diese Entwicklung sei in dem Maße nicht erwartbar gewesen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gehe um die Frage, ob man es zulasse, dass Menschen den Rechtsstaat und die Demokratie angriffen und gefährdeten.

Es gebe ein Problem bei den Sicherheitsbehörden, die über Einzelfälle hinausgingen, räumte Reul ein. Die Anzahl halte sich aber in Grenzen, führte er aus.



Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich heute erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise wieder in Präsenz im badischen Rust. Zentrales Thema der dreitägigen Tagung ist unter anderem der Kampf gegen den Antisemitismus.

Seehofer: Rechtsextremismus und Antisemitismus größte Gefahr

Bundesinnenminister Seehofer hatte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes in Berlin erklärt, er sehe in Rechtsextremismus und Antisemitismus die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. Rechtsextremisten hätten sich während der Corona-Pandemie bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden.



Der Verfassungsschutz zählt inzwischen 33.300 Personen zum rechtsextremistischen Spektrum, ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 13.000 von ihnen sind demnach potenziell gewaltorientiert.

