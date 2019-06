Bundesinnenminister Seehofer sieht Verbesserungsbedarf bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland. Unter seinen Vorgängern sei zwar einiges besser geworden, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er würde aber nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan worden sei.

Er wies darauf hin, dass es etwa 24.000 bis 25.000 Rechtsextreme in Deutschland gibt. Die Hälfte sei definitiv gewaltbereit. Darüberhinaus bekräftigte der Innenminister, dass bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Regierunspräsidenten Lübcke sorgfältig geprüft werden müsse, ob der mutmaßliche Täter alleine gehandelt habe. Der inhaftierte Verdächtige hat die Tat gestanden. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und hatte in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene. Lübcke war Anfang des Monats erschossen worden.



Der Bundestag wird sich heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Fall befassen. Die Stadt Kassel hat gemeinsam mit einem Bündnis von Organisationen für heute zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus aufgerufen.