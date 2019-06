Im Kampf gegen den Rechtsextremismus sieht der SPD-Innenpolitiker Grötsch Versäumnisse bei den Behörden.

Das Vorgehen des Staates sei in den vergangenen Jahren nicht hart genug gewesen, sagte er im Deutschlandfunk. Das sei einer der Gründe, warum der Rechtsextremimus wieder salonfähig werden konnte. Grötsch, der Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags ist, plädierte dafür, Schwerpunktstaatsanwaltschaft in jedem

Bundesland einzurichten, die sich ausschließlich mit Hetze im Internet beschäftigen. Zudem forderte er ein Verbot für Rechtsrockkonzerte, auf denen neonazistisches Gedankengut verbreitet wird. Grötsch kritisierte in diesem Zusammenhang, dass Haftbefehle gegen Rechtsextremisten oftmals nicht vollstreckt würden. Dafür seien die Bundesländer zuständig. Der SPD-Politiker äußerte die Vermutung, dass Vollzugsdefizit habe mit der Personalausstattung bei Polizei und Justiz zu tun hat.



Nach dem rechtsextremistisch motvierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke berät der Bundestag morgen in einer Aktuellen Stunden über mögliche Konsequenzen. Zudem wird Bundesinnenminister Seehoferden den neuen Verfassungsschutzbericht vorstellen.