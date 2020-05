Der Staatsschutz hat einem Zeitungsbericht zufolge Ermittlungen wegen neuer Drohbriefe aus rechtsextremen Kreisen aufgenommen.

Die Morddrohungen richteten sich gegen Politiker, Staatsanwälte und Journalisten, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die gleichlautenden Briefe stammen demnach vom sogenannten Staatsstreichorchester, das schon in der Vergangenheit durch ähnliche Drohungen aufgefallen ist. Diesmal stehe darin geschrieben, die Absender hätten ausreichend Munition, um jeden der Adressaten zu liquidieren.



Die Drohungen seien in der vergangenen Woche verschickt worden, unter anderem an zwei Bundestagsabgeordnete, zwei Landtagsabgeordnete verschiedener Länder, die Staatsanwaltschaft Schwerin sowie neun Redaktionen.