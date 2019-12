Nach mehr als drei Jahren gemeinsamen Regierens droht das Aus für die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Grund ist der Streit um den Umgang mit einem CDU-Kreispolitiker: Er war als Ordner an einer Demonstration von Neo-Nazis beteiligt.

Der CDU-Politiker Möritz hatte seinen Einsatz bei der Kundgebung in Halle im Jahr 2011 zunächst geleugnet, bei einer Sitzung seines Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld dann aber eingeräumt. Der Kreisvorstand sah keinen Grund, Möritz als Beisitzer oder aus der Partei auszuschließen.



In der Kritik steht der Kreispolitiker auch deshalb, weil er eine sogenannte "Schwarze Sonne" auf den Arm tätowiert hat, also eine Kombination mehrerer Hakenkreuze. Auch dies kein Grund für den Kreisverband, ihn auszuschließen: "Herr Möritz hat erklärt, dass er diese Bedeutung damals nicht kannte. Er trägt das Symbol aus Interesse an der keltischen Mythologie", sagte der CDU-Kreisvorsitzende Egert der "Mitteldeutschen Zeitung" aus Halle.



Die Bündnispartner der CDU in Sachsen-Anhalt wollen sich mit der Entscheidung des Kreisverbandes nicht abfinden; sie forderten eine klare Reaktion. Die Sozialdemokraten warfen der CDU politische Orientierungslosigkeit vor. Er vermisse den Aufschrei der Anständigen, sagte Landeschef Lischka. Die Grünen-Landesvorsitzenden Striegel und Sziborra-Seidlitz fordern in einer Mitteilung, CDU-Chef Stahlknecht stehe in der Pflicht, sich als klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren. Die Erklärung trägt den Titel "Wieviele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?".



Das wiederum führte zu scharfer Kritik der sachsen-anhaltischen Christdemokraten. Generalsekretär Schulze bezeichnete den Beitrag auf Twitter als "inakzeptabel" und forderte eine Entschuldigung der Grünen. Ohne diese sei eine Fortsetzung der Koalition kaum denkbar. Gegenüber dem MDR führte Schulze aus, bei fehlender Entschuldigung der Grünen sei nicht auszuschließen, dass die Kreisverbände der Partei einen Sonderparteitag einforderten, auf dem über die Zukunft der Koalition abgestimmt werden soll. Wer behaupte, die CDU sei rechtsradikal, gehe zu weit und treffe alle 6.500 Mitglieder der Landespartei.



Der frühere Generalsekretär der Bundes-CDU, Polenz, forderte hingegen auf Twitter, die Landespartei in Sachsen-Anhalt dürfe sich nicht mit dem "Buddy-Beschluß" des Kreisverbandes zufrieden geben. Mit der CDU unvereinbar sei auch die Mitgliedschaft von Möritz in dem rechtsextristischen Verein Uniter. Dem Verein sollen bis zu 2.000 aktive und ehemalige Angehörige von Spezialkräften der Bundeswehr, der Polizei und Mitarbeiter von Security-Formen angehören. Es werden Schießübungen und paramilitärische Trainings angeboten. Uniter war im Zusammenhang mit einem rechtsextremen Netzwerk aufgefallen.



CDU, Grüne und SPD regieren im Magdeburger Landtag seit 2016 zusammen in einem sogenannten Kenia-Bündnis.