Die Zeitung TAZ hat nach eigenen Angaben Einblick in einen geheimen Bericht des hessischen Verfassungschutzes zur Aufklärung der NSU-Morde vor zehn Jahren erhalten. Ursprünglich sollte das Dokument für die Öffentlichkeit für Jahrzehnte gesperrt sein. Nach Darstellung der TAZ liegen trotz geschwärzter Passagen die Ergebnisse offen zutage – sie stellten dem hessischen Verfassungsschutz "ein verheerendes Zeugnis aus", heißt es.

Der TAZ liegen zwei Fassungen des Berichts vor. Zwar heißt es, in den Verfassungsschutzakten hätten sich keine Bezüge zu den Rechtsterroristen des NSU und ihren Straf- und Gewalttaten gefunden, und die 30 Hinweise seien bereits bekannte, abgeklärte Sachverhalte gewesen. Allerdings habe das Amt eingeräumt, dass es vor dem NSU-Auffliegen schwere Mängel in der eigenen Arbeit gegeben habe. So habe in der damaligen Abteilung "Beschaffung", die V-Leute führt, Chaos bei der Aktenführung gegeben. Zu ein und derselben Person seien teils bis zu 15 Aktenzeichen geführt worden. Eine "abschließende Sicherheit", dass es in Hessen keine weiteren NSU-Bezüge gebe, lasse sich nicht ableiten. "Dies wäre nur durch eine Sichtung der nicht auffindbaren Aktenstücke möglich."



Die TAZ hält es nun für möglich, dass "Aktivitäten und Kontakte der NSU-Terroristen in Hessen schlicht nicht entdeckt wurden". So habe das Landesamt eingeräumt: Nach Hinweisen erfolgten "häufig weder Nachfragen bei Quellen noch wurde versucht, den Sachverhalt durch ergänzende Informationen anderer Behörden zu verifizieren oder in einen Gesamtzusammenhang zu stellen".



Meldungen zu einem "nationalen Untergrund" seien "zumindest nicht dokumentiert oder waren gegebenenfalls tatsächlich nicht erfolgt". Auch "zahlreiche Hinweise auf Waffenbesitz von Rechtsextremisten" seien "zum Zeitpunkt des Informationsaufkommens in der Regel nicht bearbeitet worden". Interessanten Hinweisen sei nicht immer konsequent nachgegangen.



