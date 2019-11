Zahlreiche Verbände und Medien sowie hunderte Journalisten haben sich solidarisch erklärt mit Reportern, die von Rechtsextremen bedroht oder angegriffen werden.

In einer Erklärung rufen die Unterzeichner - unter ihnen auch der Kölner Deutschlandfunk-Redaktionsausschuss - zum Schutz der Pressefreiheit auf. Angriffe auf Journalisten und Eingriffe in deren Privatleben seien mittlerweile keine Seltenheit mehr. In dem Papier werden die Fälle dreier Journalisten beschrieben. Die NPD plant in Hannover eine Kundgebung gegen sie.