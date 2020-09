In Brandenburg beobachtet der Verfassungsschutz deutlich mehr mutmaßliche Rechtsextremisten als vor einem Jahr.

Ihre Zahl stieg laut Verfassungsschutzbericht um zwei Drittel auf mehr als 2.700 Personen. Nach Angaben der Behörde ist dies der sechste Anstieg in Folge und zugleich der bisher höchste Stand in der Geschichte des Bundeslands. Ein Grund für den besonders starken Anstieg ist die Einstufung von Teilen der AfD als Verdachtsfälle. Aber auch ohne diese Fälle wäre ein Rekordwert erreicht worden, heißt es im Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz, der heute in Potsdam vorgestellt wurde.



Die Zahl der mutmaßlichen Linksextremisten stieg im selben Zeitraum von 620 auf 650 Personen. Auch diese Zahl nahm zum sechsten Mal in Folge zu.