Die Sachsen-AfD und Pegida in Dresden sollen offenbar strenger vom Inlandsgeheimdienst beobachtet werden.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz entschieden, die Landespartei in Kürze als Verdachtsfall einzustufen. Bei drei AfD-Landtagsabgeordneten meinten die Verfassungsschützer gesicherte Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bezüge zu haben. Bei drei weiteren bestehe der Verdacht. Zudem gebe es Überlegungen, den Verein "Pegida" in Dresden deutlicher ins Visier zu nehmen, heißt es.



Eine Einstufung als Verdachtsfall erlaubte dem Verfassungsschutz in der Regel, nachrichtendienstliche Mittel wie eine Telefonüberwachung anzuwenden. Die AfD in Sachsen ist auch der Landesverband von Bundesparteichef Chrupalla.

Klage in Brandenburg angekündigt

In Brandenburg kündigte die AfD-Landtagsfraktion eine Verfassungsklage gegen die öffentliche Bezeichnung als Verdachtsfall an. Der Staatsrechtler Michael Elicker sagte in Potsdam, die Abgeordneten der Fraktion seien durchweg der Auffassung, dass die sogenannte Verdachtsberichterstattung über politische Parteien nicht auf die Regelung des Verfassungsschutzgesetzes gestützt werden könne. Dies solle das Verfassungsgericht Brandenburg prüfen. Der Verfassungsschutz sei "regierungsgeleitet" und schlage über die Stränge, indem er gegen das Grundgesetz verstoße, führte Elicker aus.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.