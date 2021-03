Die Bundeswehr-Spezialeinheit KSK soll wieder in größerem Umfang zu Einsätzen geschickt werden - rund ein Jahr nach Beginn der Aufarbeitung rechtsextremistischer Vorfälle.

Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn kündigte an, dem KSK werde stufenweise wieder eine stärkere operative Rolle übertragen. In den vergangenen Jahren war die Einheit vor allem in Afghanistan im Einsatz.



Im vergangenen Sommer hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die zweite KSK-Kompanie aufgelöst, nachdem dort mehrere rechtsextremistische Vorfälle bekannt geworden waren. Der Zwischenbericht des Generalinsekteurs belegt nun, dass der Militärische Abschirmdienst seit 2017 etwa 50 KSK-Soldaten wegen solcher Vorwürfe unter Beobachtung gestellt hatte. Fünf Soldaten wurden aus der Truppe entlassen, 16 wurden versetzt oder haben das KSK verlassen. Ein rechtsextremistisches Netzwerk sei aber nicht erkannt worden, heißt es in dem Bericht.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.