Die Debatte über die Polizei geht auch am Wochenende weiter.

Die Landespolizeipräsidentin von Baden-Württemberg, Hinz, zog mit Äußerungen zu den jüngsten Rechtsextremismus-Vorfällen bei der Polizei Kritik auf sich. Im SWR sagte sie, teilweise erklärten ihr Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich schon gar nicht mehr trauten, Menschen, die beispielsweise "ausländisch aussehen", zu kontrollieren. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast warf darauf hin zusammen mit anderen Kritikern die Frage auf, warum Polizisten überhaupt auf "ausländisches" Aussehen achteten und wie Menschen "ausländisch" aussehen würden. Hinz führte aus, die jüngsten Vorfälle in Nordrhein-Westfalen machten auch etwas mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Diese sagten sich nun: "Jetzt müssen wir uns wieder rechtfertigen. Jetzt müssen wir wieder beweisen, dass wir nicht rechtsextrem sind, dass wir nicht generell Rassisten sind."



Hinz verurteilte die jüngsten Rechtsextremismus-Fälle bei der Polizei. Jeder einzelne Fall sei einer zu viel, betonte sie. Zugleich äußerte sie sich skeptisch zu den aktuellen Forderungen nach einer systematischen wissenschaftlichen Untersuchung zur Verbreitung von Rechtsextremismus unter Polizeibeamtinnen und -beamten: So eine Studie wäre eine Momentaufnahme. Zwar hätte man dann möglicherweise Erkenntnisse, mit diesen Erkenntnissen wäre aber das Problem nicht bekämpft.

Reul empfiehlt Polizisten Besuch von NS-Gedenkstätten

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul empfahl Polizisten den Besuch von NS-Gedenkstätten. Er befürworte das auf jeden Fall, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Als ehemaliger Lehrer wisse er, dass solche Besuche viel mehr bringen als 100 Unterrichtsstunden Staatsbürgerkunde.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow rief Polizisten auf, rassistischen und rechtsextremen Einstellungen in den eigenen Reihen deutlicher entgegenzutreten. Zudem sei eine wissenschaftliche Analyse zu Rassismus bei der Polizei mehr als überfällig, führte der Linke-Politiker in Jena aus. Gerade im Polizeiapparat sei eine Kultur nötig, bei der man nicht schweige und nicht wegschaue. Seine Parteikollegin, die Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus Helm, forderte die Polizei ebenfalls auf, bei der Aufklärung möglicher Fälle selbst aktiv mitzuwirken. Meistens gebe es bisher aber Abwehrmechanismen, sagte im RBB.

Bundesintegrationsrat für bundesweite Polizei-Studie

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Kilic, hat sich der Forderung nach einer bundesweiten Studie über Extremismus in der Polizei angeschlossen. Man könne dies nicht einzelnen Bundesländern überlassen, sagte der frühere Grünen-Abgeordnete im Deutschlandfunk. Problematik und Umfang der Umtriebe blieben unklar, wenn es etwa Studien in Berlin und Nordrhein-Westfalen, aber nicht in Sachsen gebe. Kilic betonte, er habe Verständnis dafür, dass Bundesinnenminister Seehofer sich anfangs schützend vor die Polizei gestellt habe. Mit dieser Haltung schade man jetzt aber den Beamten.



Gestern Abend hatte Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt, dass im Zuge von Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Chats zwei Polizisten vom Dienst suspendiert worden seien. Gegen zwei weitere Beamte seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass in Nordrhein-Westfalen gegen 30 Polizisten wegen rechtsextremer Umtriebe ermittelt wird.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.