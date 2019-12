In Sachsen-Anhalt bedroht ein Streit über die Tätigkeit eines CDU-Kreispolitikers als Ordner bei einer rechtsextremen Demonstration den Fortbestand der Regierungskoalition.

Der CDU-Politiker Möritz hatte seinen Einsatz bei der Kundgebung in Halle im Jahr 2011 zunächst geleugnet, bei einer Sitzung seines Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld dann aber eingeräumt. Der Kreisvorstand sah keinen Grund, Möritz als Beisitzer oder aus der Partei auszuschließen.



Die Bündnispartner der CDU in Sachsen-Anhalt aber forderten eine klare Reaktion. Die Sozialdemokraten warfen der CDU politische Orientierungslosigkeit vor. Er vermisse den Aufschrei der Anständigen, sagte Landeschef Lischka. Die Grünen-Landesvorsitzenden Striegel und Szioborra-Seidlitz fordern in einer Mitteilung, CDU-Chef Stahlknecht stehe in der Pflicht, sich als klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren. Die Erklärung trägt den Titel "Wieviele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?".



Das wiederum führte zu scharfer Kritik der sachsen-anhaltischen Christdemokraten. Generalsekretär Schulze bezeichnete den Beitrag auf Twitter als "inakzeptabel" und forderte eine Entschuldigung der Grünen. Ohne diese sei eine Fortsetzung der Koalition kaum denkbar. CDU, Grüne und SPD regieren im Magdeburger Landtag seit 2016 zusammen in einem sogenannten Kenia-Bündnis.