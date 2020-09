Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat weitere Hinweise auf Rechtsextremismus in der Landespolizei.

Das Ministerium habe "einen ganzen Schwung" Meldungen aus Polizeibehörden und von Bürgern erhalten, sagte Reul der Zeitung "Die Welt". Zu den konkreten Vorwürfen äußerte sich der CDU-Politiker nicht. Er betonte, es habe nichts mit Verrat zu tun, wenn Beamte Fehlverhalten ihrer Kollegen melden. Die Polizei benötige eine Fehlerkultur. Reul regte an, über eine Verschärfung des Diszplinarrechts nachzudenken.



Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Polizistinnen und Polizisten in NRW in privaten Chatgruppen rechtsextreme Hetze verbreitet haben sollen. 30 Beamte wurden vom Dienst suspendiert. Gegen 14 wurden Disziplinarverfahren eingeleitet und gegen 12 wird strafrechtlich ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.