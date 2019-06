Die Bundeswehr hat Darstellungen zurückgewiesen, die geplante Entlassung eines Soldaten stünde im Zusammenhang mit dessen Hinweisen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in der Truppe.

Das teilte sie auf Twitter mit. Weiter heißt es dort, das Verfahren gegen den Mann laufe noch. In der Bundeswehr habe jegliche Form von Extremismus keinen Platz. Die zuständigen Stellen gingen allen Hinweisen nach. Gestern hatte das Magazin "Der Spiegel" berichtet, die geplante Entlassung des Informanten werde damit begründet, dass er nicht über die charakterliche Eignung für den Soldatenberuf verfüge. So habe er Kameraden zu Unrecht bezichtigt. In vielen Fällen hätten sich seine Vorwürfe als übertrieben und haltlos erwiesen. Dem Bericht zufolge hat der Mann seit 2016 zahlreiche mutmaßlich rechtsextreme Soldaten an den Militärischen Abschirmdienst gemeldet. Aufgrund der Hinweise seien mindestens fünf Ermittlungen eingeleitet worden.