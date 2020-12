Ermittlungen gegen Polizisten wegen des Verdachts des Rechtsextremismus gibt es nun auch in Schleswig-Holstein.

Innenministerin Sütterlin-Waack sagte in Kiel, es seien straf-, dienst- und disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen vier Personen aus Kiel und Neumünster eingeleitet worden. Diese hätten sich nach bisherigen Erkenntnissen in Whats-App-Gruppen in rechtsextremistischer, rassistischer und menschenverachtender Weise geäußert. In zwei der Verdachtsfälle sei zudem bei Durchsuchungen im Privatbereich Munition sichergestellt worden. Hinweise auf ein rechtsextremes Netzwerk gebe es aber nicht. Allen vier Beamten sei die Dienstausübung vorerst verboten worden.



Ähnliche Vorfälle waren zuletzt vor allem in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden.

17.12.2020