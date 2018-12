Mit Blick auf die Ermittlungen gegen ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk in der Frankfurter Polizei warnt der Vorsitzende des Innenausschusses im hessischen Landtag, Klee, vor pauschalen Vorverurteilungen.

Man dürfe nicht alle 14 000 Polizeibeamte im Land unter Generalverdacht stellen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er sei überzeugt davon, dass der Polizeiapparat ausreichend Kontrollfunktionen habe. Wichtig sei jetzt eine zügige Aufklärung. Die Resultate müsse man abwarten. Deshalb könne der hessische Innenminister Beuth in der heutigen Sitzung des Innenausschusses auch allenfalls ein Zwischenergebnis vortragen.



Auf Antrag der Linken-Fraktion soll es im Innenausschuss unter anderem um die Frage gehen, warum Innenminister Beuth den Ausschuss bislang nicht über den Sachverhalt informiert hat. Außerdem will die Opposition wissen, ob es gegen andere hessische Polizeibeamte ähnliche Vorwürfe gibt. Gegen fünf Frankfurter Polizisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Beamten sollen sich beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt haben. In der Sitzung des Ausschusses geht es ferner um ein Drohschreiben gegen eine türkischstämmige Anwältin.