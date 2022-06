Einsatzkräfte beschlagnahmten im Elsass Waffen und Munition, wie die Staatsanwaltschaft Mülhausen mitteilte. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" wurde auch Material zur Herstellung von Sprengkörpern beschlagnahmt. Was die Festgenommenen damit vorhatten, sei noch ungewiss.

In Deutschland ließ die Bundesanwaltschaft heute in Sachsen einen weiteren Mann im Zusammenhang mit einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung festnehmen. Diese verbreitete demnach unter dem Dach eines Verlags namens "Der Schelm" Bücher mit strafbarer nationalsozialistischer und antisemitischer Ideologie und beging Volksverhetzungs-Delikte. Der Beschuldigte soll die Vereinigung mitgegründet haben, hieß es. Am Vortag war ein mutmaßlicher Komplize im sächsischen Röderaue festgenommen worden.

