Das FBI gab 2020 die Festnahme mehrerer Mitglieder der Neonazi-Vereinigung "Atomwaffen Division" bekannt. (dpa / AP / Ted S. Warren)

Der Mann von der "Winnipeg Free Press" sollte offenbar ähnlich einem früheren Enthauptungsvideo der Terrororganisation IS in Syrien getötet werden, schreibt " Zeit online " unter Berufung auf Gerichtsdokumente und Chatnachrichten. Damals starb ein US-amerikanischer Reporter im orangenen Overall auf grausame Weise. Bei der rechtsextremistischen Gruppe handele es sich um die "Atomwaffen Division" (AWD) mit Verbindungen auch nach Deutschland, heißt es weiter.

So habe die amerikanische Bundespolizei FBI beispielsweise ein Neonazi-Banner mit dem deutschsprachigen Schriftzug: "Töte Moslems!" sichergestellt. Zudem sei zum Zeitpunkt der Planungen ein junger Mann aus Niedersachsen in den Reihen der AWD gewesen. Gegen den heute 24-Jährigen ermittele inzwischen die Bundesanwaltschaft. Sie wirft der AWD vor, einen "Rassenkrieg" auslösen gewollt zu haben. Aufgrund von Bedenken seien die Mordpläne gegen den kanadischen Journalisten verworfen worden, heißt es weiter. Dieser hatte sich in die rechtsextremistische Terrorgruppe eingeschleust und anschließend einen kanadischen Soldaten als Mitglied enttarnt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.